شيخ الأزهر: التربية الإسلامية في المدارس أوشكت أن تكون أثرًا

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التربية الإسلامية هي تربية علمية عملية ذات أسس أخلاقية وحضارية شهد لها التاريخ، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة كادت تتوارى في أروقة التعليم، ولم يعد جيل التلاميذ اليوم يتعرفون عليها، وذلك باستثناء التعليم في الأزهر الشريف، وقلة من دور التعليم.ووجه الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، رسالة إلى وزراء وحكماء التربية والتعليم في العالمين العربي والإسلامي، مطالبا إياهم بأن يولوا اهتمامًا خاصًا بقضية التربية الإسلامية التي أوشكت أن تصبح أثرًا في مدارسنا وجامعاتنا.وأضاف شيخ الأزهر الشريف أنه يجب أن يُعاد النظر في استبداد المناهج الحديثة بتربية أبنائنا وتشكيل شخصياتهم بما فيها مجافاة صريحة للمبادئ والأخلاق التي تربت عليها مجتمعاتنا.