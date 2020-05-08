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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تنفي إضافة سنة جديدة «kg3» لمرحلة رياض الأطفال

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:33 ص
kg3
kg3
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال.

وقال المركز، في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال، مُوضحةً أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين " kg1 وkg2" ولم يتم إضافة أي سنوات جديدة لها، مُشيرةً إلى أنه في حال إدخال أي تغيير أو تعديل بعدد سنوات الدراسة لأي مرحلة تعليمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وقد أطلقت الوزارة عام 2018، نظام التعليم الجديد الذي يستهدف طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، ويعتمد على تقييم الطلاب من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة، حيث تم إلغاء الامتحانات في هذه المرحلة واستبدالها بتطبيقات تقيس قدرات الطلاب، كما يعتمد النظام الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على مناهج جديدة، وطرق تدريس مبتكرة، تهدف إلى إعداد الطفل منذ الصغر على التفكير والابتكار بدلًا من الحفظ والتلقين، وأن يكون الطفل أكثر انتماءً لوطنه ويحترم الآخر ولديه روح التعاون مع الجميع، ويتمحور كل ذلك حول "بناء الشخصية المصرية".

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف أولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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