بوتين يصف اتهام الاتحاد السوفيتي بإشعال الحرب العالمية الثانية بالهراء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات اتهام الاتحاد السوفيتي بإشعال الحرب العالمية الثانية بـ"الهراء".ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بوتين قوله، في فيلم بعنوان (حرب الذاكرة) اليوم الجمعة، معلقا على الاتهامات الموجهة للاتحاد السوفيتي بالتحضير للحرب العالمية الثانية وإشعالها: "من هاجم من في 22 يونيو 1941؟.. نحن من هاجم ألمانيا أم هي من هاجمتنا؟.. ما هذا الهراء؟".وأضاف: "ليس لدينا ولا يجب أن يكون لدينا أي إحساس بالذنب، لقد قدمنا 27 مليون مواطن سوفيتي ثمنا للانتصار"، مؤكدا أن بلاده لا ولن تبرر موقفها أمام من يحاول إعادة كتابة التاريخ.