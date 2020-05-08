«التعليم»: استلام المشروعات البحثية غير مرتبط بسداد المصروفات

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية.وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.وينطبق تسليم المشروع البحثي ورقيًا على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا، حيث يقوم الطالب بتجهيز المشروع ورقيًا ووضعه في ظرف مغلق، وكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف، وكذلك توضيح الفئة التي يتبعها الطالب على الظرف، ثم يتم تسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).