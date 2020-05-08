اليابان وأمريكا تتفقان على التعاون في مواجهة كورونا

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا، على التعاون بشأن استجابة بلديهما لجائحة فيروس كورونا وتطوير علاجات ولقاحات للفيروس.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا- خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إنه خلال المحادثات الهاتفية التي أجريت بناء على طلب اليابان، أكد آبي وترامب الجهود التي يبذلها بلديهما لاحتواء كوفيد-19 وجهودهما نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية، حسبما نقلته.واعتبر أن تأكيد الزعيمين الياباني والأمريكي التنسيق بين بلديهما هو أمر له دلالة كبيرة في الوقت الذي يتطلب وحدة عالمية.ونقلت الوكالة اليابانية عن مسئول حكومي ياباني كبير قوله: إن آبي وترامب تحدثا عن عقار "ريمديسيفير" وعقار "أفيجان" الذي يحتمل أن يكون علاجا للمرض، ولم يكشف المسئول عن مزيد من التفاصيل.كانت اليابان قد أقرت أمس الخميس استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهو العقار الذي طورته شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أقرت استخدامه لعلاج كوفيد-19.