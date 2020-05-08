الصين تؤيد مراجعة تقودها منظمة الصحة بشأن الاستجابة العالمية لكورونا

أكّدت الصين، الجمعة، أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، للصحفيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع" و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء" وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم جبريسوس.