القوات العراقية تقتل انتحاريًا بالأنبار

قتلت الاستخبارات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوة مشتركة محمولة جوًا، اليوم الجمعة، انتحاريًا بمحافظة الأنبار.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الاستخبارات داهمت وكرًا وحرقت عجلة تحمل أعتدة وأسلحة واستولت على أخرى شمال الرطبة بالمحافظة.في سياق متصل، ذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهم هارب شارك بجريمة أدت إلى مقتل ضابط في البصرة.وأوضح أن مفارز قسم شئون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة ألقت القبض، بعملية نوعية، على متهم هارب شارك بالجريمة التي أدت إلى مقتل النقيب عقيل حسين المياحي أثناء مداهمة وكر في منطقة ياسين خريبط ومتهم آخر معه، مضيفا أنه تم ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة، وقنبلة يدوية، ومسدس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما للقضاء.