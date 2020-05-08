تسليم البحوث وصرف معاشات سكان عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد (صور)

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توفير الرعاية الكاملة لسكان عمارات الحجر المنزلي بالمحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، خلال متابعته للخدمات المقدمة لسكان عمارة الحجر المنزلي بمنطقة فاطمة الزهراء، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع كراتين مواد غذائية على السكان، وتوفير أدوية لهم، وصرف المعاشات الخاصة لبعضهم، وكذلك توصيل البحوث الخاصة بامتحانات سنوات النقل لطلاب المدارس بالعمارات الخاضعة للحجر.وأكد رئيس الحي على أنه جرى مخاطبة جهات العمل الخاصة بالسكان بخطاب رسمي من الحي يفيد بوضع السكان تحت الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، واعتبار هذه المدة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي بصفة منتظمة عليهم، واستمرار أعمال تعقيم وتطهير العمارات يوميا.