رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم البحوث وصرف معاشات سكان عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:24 ص
معاش
معاش
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توفير الرعاية الكاملة لسكان عمارات الحجر المنزلي بالمحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، خلال متابعته للخدمات المقدمة لسكان عمارة الحجر المنزلي بمنطقة فاطمة الزهراء، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع كراتين مواد غذائية على السكان، وتوفير أدوية لهم، وصرف المعاشات الخاصة لبعضهم، وكذلك توصيل البحوث الخاصة بامتحانات سنوات النقل لطلاب المدارس بالعمارات الخاضعة للحجر.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى مخاطبة جهات العمل الخاصة بالسكان بخطاب رسمي من الحي يفيد بوضع السكان تحت الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، واعتبار هذه المدة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي بصفة منتظمة عليهم، واستمرار أعمال تعقيم وتطهير العمارات يوميا.
معاش
معاش
معاش
معاش

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 وفاة و393 إصابة جديدة بكورونا

«الوزراء»: ارتداء الكمامة سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة

270 ألف وفاة و4 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

وفاة 9 من المحاربين البريطانيين بسبب كورونا

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «علوم البيانات وفهم تفشي كورونا»

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا