تأجيل العام الدراسي الجديد 2020-2021 لأجل غير مسمى.. شائعة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020- 2021 لأجل غير مسمى.وقال المركز، في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 2020-2021، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.وفي سياق متصل، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، فضلًا عن أنه سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:moe.gov.eg) في نفس اليوم، كما تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).