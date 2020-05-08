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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعداد مصابي كورونا في أوكرانيا تتخطي 14 ألف حالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:22 ص
كورونا
كورونا
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قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يكرينفورم) الأوكرانية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 14195 بينهم 977 طفلًا و2758 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أن 44 طفلًا و98 عاملًا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة بينما تماثل 310 أشخاص للشفاء.

وبحسب ستيبانوف، بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 2706 أشخاص بينما توفي 361 شخصًا منذ بداية تفشي الفيروس.

يذكر أن مناطق لافيف وتشرنفتسي وزاكارباتسكا ومدينة كييف سجلت أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا.

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