روسيا تتفق على شراء 199 مليون كمامة واقية من الصين

أعلن السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن بلاده اتفقت على شراء 199 مليون كمامة واقية من الصين.وقال دينيسوف، في تصريح اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه من المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية على الأقل في مايو الجاري، لنقل وسائل الوقاية ومنتجات أخرى من الصين إلى روسيا".وأضاف: "نحن نتابع يوميا هذه المسائل، التي تتضمن أيضا شراء كميات كبيرة إلى حد ما من أنواع مختلفة من الأجهزة الطبية".