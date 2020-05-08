جورجيا تسجل 623 إصابة بكورونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جورجيا إلى 623 شخصًا، بينما تعافى 288 شخصًا.وذكر الموقع الخاص بمراقبة واحتواء المرض على شبكة الإنترنت أنه "تم تسجيل 623 حالة إصابة مؤكدة، تعافي منهم 288 شخصا، وبلغ عدد الوفيات تسعة أشخاص".وبالإضافة إلى ذلك ما زال 4702 شخص يلتزمون بنظام الحجر الصحي، بينما 459 شخصًا يخضعون للمراقبة، إضافة إلى 3 مواطنين جورجيين تم إجلاؤهم من الخارج.ويوم أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 615 مصابا وتعافي 275، ويسري نظام الطوارئ في جورجيا حتى 22 مايو الجاري، بالإضافة إلى نظام حظر التجول من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.