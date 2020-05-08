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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شيخ الأزهر: الحياء بدأ يتراجع أمام سلوكيات غريبة (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:18 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن خلق الحياء من الأخلاق الإسلامية التي أجمعت الأديان السماوية على أهميتها في استقامة الإنسان، معقبا: "ذلك الخلق الذي يبدو الآن أنه آخذ في التراجع والتآكل أمام سلوكيات غريبة".

وأشار أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمع:  إلى أننا شهدنا الجرأة في إتيان الفواحش باسم الحرية الشخصية، حيث أوشكت الفوارق بين الفضيلة والرذيلة أن تتلاشى في أذهان الكثير والكثيرات من شباب اليوم.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف أنه أصبح من المعتاد أن يسأله البعض أسئلة تقلق لحد بعيد، وتدل على حالة من التيه، واختلاط المفاهيم في أذهانهم، معتبرًا أن سهولة مشاهدة المواد الإعلامية، وسهولة استدعائها والتأثر بدعواتها المسمومة مع غياب الثقافة الدينية، وظهور تيارات تدعو إلى اغتراب الناس عن واقعهم وعصرهم هو ما ساعد على انتشار هذا التيار.

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