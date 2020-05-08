رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنقذ مُسن بلا مأوى

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:13 ص
مُسن بلا مأوى
مُسن بلا مأوى
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، استجابة المنظومة لاستغاثة مُسن بلا مأوى، كان مُلقى بأحد شوارع منطقة الدويقة الجديدة بمحافظة القاهرة، وتداول العديد عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook منشورًا يتضمن صورًا للمُشرد مُسجى على الأرض في حالة إعياء شديد، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لمساعدته.

وأكد مدير المنظومة أنه فور رصد المنشور، تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع حالة المسن، حيث تم البدء بنقله إلى مستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية، بهدف التأكد من مدى إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ومن ثم التنسيق مع الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بالعباسية، ونقل الحالة لمستشفى حميات العباسية لإجراء التحاليل المناسبة له وأخذ المسحة منه، لتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المحور الثاني للتحرك جاء في إطار توفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للحالة، لافتًا إلى أنه استكمالًا لإجراءات نقل وإيداع المواطن محل الاستغاثة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة لاستقبال الحالة، وعلى الفور توجه فريق من وحدات غرب القاهرة المتنقلة التابعة للمديرية لاتخاذ التدابير اللازمة لنقل وإيواء المواطن محل الشكوى بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحيط منطقة حدائق القبة، وتم إيداعه بغرفة عزل داخل الدار لحين ظهور نتائج التحاليل الخاصة به حرصًا على سلامة النزلاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

270 ألف وفاة و4 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

وفاة 9 من المحاربين البريطانيين بسبب كورونا

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «علوم البيانات وفهم تفشي كورونا»

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا