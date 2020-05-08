696 وفاة بكورونا في الفلبين
الجمعة 08/مايو/2020 - 10:31 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و120 حالة إصابة مؤكدة جديدة.
وقالت الوزارة - في بيان- إن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 10463 في حين وصل عدد الوفيات إلى 696.
وأضافت الوزارة أن 116 مريضًا تعافوا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 1734 شخصًا.
وقالت الوزارة - في بيان- إن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 10463 في حين وصل عدد الوفيات إلى 696.
وأضافت الوزارة أن 116 مريضًا تعافوا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 1734 شخصًا.