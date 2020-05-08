696 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و120 حالة إصابة مؤكدة جديدة.وقالت الوزارة - في بيان- إن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 10463 في حين وصل عدد الوفيات إلى 696.وأضافت الوزارة أن 116 مريضًا تعافوا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 1734 شخصًا.