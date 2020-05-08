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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا وفيات أو إصابات بكورونا وافدة من الخارج

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:24 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات وافدة من الخارج بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة واحدة مؤكدة محلية في مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82886 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنه تم تسجيل 3 حالات في شنجهاي يشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 36 شخصا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 77993 شخصا، فيما انخفض عدد المرضى ممن هم في حالة خطيرة بمقدار 5 أشخاص إلى 18 شخصا.

وأضافت أنه تم حتى نهاية يوم أمس تسجيل 1680 حالة وافدة بينها 1461 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، وأن 6167 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أيضا تسجيل 16 حالة دون أعراض أمس جميعها محلية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1044 حالة إصابة مؤكدة بينهم 4 وفيات في منطقة هونج كونج الادارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و440 حالة في مقاطعة تايوان بينهم 6 وفيات، فيما خرج 944 مريضا في هونج كونج و40 في ماكاو و347 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

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