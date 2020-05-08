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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:24 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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يقترب الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1729.70 دولار. وربح المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة أمس الخميس على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الملايين من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس إلى نحو 33.5 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل نيسان، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا أمس الخميس أمام المزيد من التحفيز في الشهر القادم.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامين إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 764.74 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة ثلاثة أسابيع.

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