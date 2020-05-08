مقتل اثنين من عناصر «داعش» فى الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة أن اثنين من الإرهابيين، أحدهما يُدعى "مسئول المفارز الأمنية لتنظيم داعش" قتلا في سلسلة جبال شيخ إبراهيم بعملية أمنية بالجانب الأيمن للموصل.وقالت الخلية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسئول المفارز الأمنية في داعش، والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم".وأضافت أن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد أصيب خلال العملية أحد عناصر خلية الاستخبارات.