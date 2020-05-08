إسبانيا تحتجز مغربيًا يُشتبه فى صلته بـ«داعش» وتخطيطه لهجوم

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغربي في برشلونة يُشتبه في صلته بتنظيم داعش الارهابي ويُعتقد أنه كان يخطط لهجوم.وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به، الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.وأضافت- في بيان اليوم الجمعة- أن المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة.