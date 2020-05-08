8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

أعلنت شركة (ييلينغ) الصينية لإنتاج الأدوية موافقة 8 دول على دخول عقار صيني تقليدي رئيسي للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أسواق 8 دول حول العالم.وذكرت الشركة، ومقرها مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي شمالي الصين - في بيان اليوم الجمعة - أن كبسولة "ليانهوا تشينغون" أُدرجت رسميا كعقار صيني من قبل إدارات الأدوية في 8 دول، منها: سنغافورة والبرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور.وأضافت الشركة أن الملاحظة السريرية لعلاج (كوفيد-19) في المستشفيات الصينية المخصصة أظهرت أن أدوية صينية تقليدية، بما في ذلك كبسولة "ليانهوا تشينغون"، فعالة في علاج أكثر من 90% من جميع حالات الإصابة المؤكدة في الصين.. موضحة أن التجربة المختبرية أثبتت أن لكبسولة "ليانهوا تشينغون" تأثير مثبط ضعيف على الفيروس، إلا أنها تتميز بفعالية علاجية جيدة للخلايا المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كورونا.وقال وو شيانغ جيون المدير العام لشركة (ييلينغ للأدوية) "إن الشركة تبرعت بكميات من كبسولة "ليانهوا تشينغون" بقيمة 3،5 مليون يوان (حوالي 500 الف دولار) للعراق وايطاليا ودول أخرى للمساعدة في جهودها لمكافحة الوباء، مؤكدا أن خطوط إنتاج الشركة للدواء تعمل بأقصى طاقتها لمواكبة الطلبات المتزايدة من الداخل والخارج".