صعود أسهم أوروبا بفضل محادثات أمريكية صينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ منحت مؤشرات على تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين جرعة جديدة من التفاؤل للمستثمرين الذين يعتمدون على تخفيف إجراءات العزل العام لإطلاق تعاف للنمو العالمي.وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7 بالمائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، والأسواق في لندن مغلقة في عطلة عامة.وبحث كبار مسئولي التجارة في الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة واحد التجاري اليوم، وقالت الصين إنها اتفقت على تحسين أجواء تنفيذه.ومنح هذا بعض الارتياح للمستثمرين القلقين بشأن تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن انتقدت الولايات المتحدة تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد.وقفز سهم شركة الصناعة الألمانية "سيمنس" 5.2 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لخفض الإنفاق للتعامل مع أثر الجائحة عقب انخفاض أرباحها الصناعية 18 بالمئة خلال الربع الثاني.وربحت أسهم "آي.إن.جي"، أكبر بنوك هولندا، 5.9 بالمائة بعد أن حقق أرباحا قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق.