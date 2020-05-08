شعبة الاتصالات تدرس تأثير رسوم التنمية الجديدة على القطاع

كشف الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشعبة تقوم بدراسة متأنية لفرض رسوم تنمية 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، وتأثيرها على السوق موضحا أن المستخدمين يتم تحصيل منهم 14 % ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الشهرية.وأكد الليثي، في تصريحات لـ " الدستور" أن سوق الاتصالات في مصر شهد أكبر نمو شهري خلال ابريل حيث أن أعداد مشتركي التليفون المحمول تجاوت 9.6 مليون مشترك في حين بلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي نحو 7.9 مليون مشترك في حين سجل عدد مشتركي الانترنت المحمول 45 مليون مستخدم.وأشار، رئيس الشعبة، إلى أن فرض أي رسوم تنمية على القطاع سيؤثر سلبيا على السوق خاصة مع حالة الركود بسبب أزمة فيروس كورونا مطالبا بضرورة التنسيق مع مسئولي القطاع ومجتمع الاتصالات قبل فرض اي رسوم جديدة قد تؤثر علي السوق.كان البرلمان قد اقر فرض رسوم تنمية جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:- ٣٠ قرشا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار- 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري- 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى- 2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية- 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية- 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة- 5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.