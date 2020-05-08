768 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات.وأظهر تقرير اقتصادي نشر، الأربعاء تراجع نشاط الأعمال في سنغافورة، خلال أبريل الماضي، إلى مستوى قياسي، بسبب تداعيات إجراءات الإغلاق التي تفرضها السلطات في العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وبحسب تقرير مؤسسة "آي. إتش. إس ماركت" للاستشارات الاقتصادية تراجع المؤشر الشهري لمديري المشتريات في سنغافورة خلال الشهر الماضي، إلى 28.1 نقطة مقابل 33.1 نقطة في الشهر السابق وهو تراجع شهري جديد غير مسبوق، وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.