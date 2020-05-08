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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:04 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187859 مصابًا.

ويعتبر هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من عشرة آلاف، لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل أمس الخميس وبلغ 11231 حالة جديدة.

كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.

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