تونس تسمح لطائرة تركية بالهبوط لإيصال مساعدات طبية لليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية، فجر اليوم الجمعة، أنها سمحت لطائرة تركية محملة بالمساعدات الطبية إلى ليبيا، بالنزول في مطار جربة جرجيس الدولي، لكنها اشترطت تسلم حمولتها.وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى أنها اشترطت أن تتولى السلطات التونسية من أمن وجمارك وحدها دون غيرها، استلام المساعدات والقيام بعملية إيصالها إلى معبر رأس جدير الحدودي، ليتسلمها الجانب الليبي، وفقا لما نقلته العربية نت.وأفاد مراقبون بأن إصرار تونس على الإشراف بنفسها على تسلم وتسليم المساعدات الطبية إلى ليبيا، دلالة على وجود مخاوف وهواجس وشكوك بشأن حمولة الطائرة التركية، وإمكانية وجود معدات عسكرية داخلها، خاصة في ظل التسليح غير المحدود الذي تقوم به أنقرة في هذه الفترة، لحكومة الوفاق، وبعد الاتصال الهاتفي الغامض الذي أجراه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتنظر تونس بحذر شديد إلى الدور التركي في المنطقة، خاصة سياستها المتبعة في ليبيا، حيث أعلنت السلطات في أكثر مناسبة حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن سياسة المحاور والتحالفات، وتمسكها بحيادها في الملف الليبي.