تركيا تفتح تحقيقًا مع أربعة طيارين بشأن تهريب كارلوس غصن

اتهمت النيابة العامة التركية أربعة طيارين ومسئولًا فى شركة طيران ومضيفتين، لمشاركتهم فى فرار رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى تركيا ومنها لبيروت.وأفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الخميس، بأن النيابة العامة التركية أنهت لائحة اتهام ضد السبعة، واتهمت رسميًا الطيارين الأربعة ومسئول بتهريب مهاجر بشكل غير قانوني، واتهمت المضيفتين بعدم الإبلاغ عن الجريمة، وفقًا لما أوردته أسوشيتدبرس وصحيفة نيويورك تايمز.وأفادت النيابة بأنه سيتم تحديد موعد للمحاكمة بعد أن تقبل محكمة في منطقة باكيركوي في اسطنبول لائحة الاتهام رسميًا، ولم ترد تفاصيل لائحة الاتهام على الفور، وفقًا لما نقلته العربية نت.وقد تخلى غصن، الذي ألقي القبض عليه بسبب مزاعم سوء سلوك مالي في طوكيو في عام 2018، عن الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته في اليابان في أواخر العام الماضي، وتوجه إلى اسطنبول ثم نقل إلى طائرة أخرى متجهة إلى بيروت حيث وصل يوم 30 ديسمبر.ولا يزال موظف الشركة وأربعة طيارين رهن الاحتجاز، بينما أطلق سراح المضيفات بعد استجوابهن، وأصدر المدعون العامون في اليابان بشكل منفصل أوامر اعتقال بحق غصن وثلاثة أمريكيين، قالوا إنهم ساعدوا في هروبه وخططوا له.جدير بالذكر، أنه لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان، ومن غير المحتمل أن يتم القبض على رئيس نيسان السابق وقد أشار لبنان إلى أنه لن يسلمه.