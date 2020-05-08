«شكرًا ملاك الرحمة».. أهالى الإسكندرية يرحبون بعودة ممرضة من الحجر الصحي (صور)

استقبل أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية، أخصائية تمريض وتعمل بمستشفى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، على طريقتهم الخاصة بعد انتهاء مدة العمل المقرر لها 14 يومًا بتعليق لافتات بشارعها وعلى منزلها عليها عبارات شكر لها وللجيش الأبيض عبارة عن: "تحية من القلب للجيش الأبيض" و"تحية وشكر وتقدير للطاقم الطبي والتمريض وكل العاملين.. فخورون بكم".ومن جانبها أعربت هناء الشوربجي، أخصائية تمريض ومسئول مكافحة العدوي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية بأبوقير، عن سعادتها عندما شاهدت استقبال جيرانها لها عندما حصلت على إجازة وعودتها إلى المنزل بعد قضاء فترة عملها داخل حجر أبوقير تاركة زوجها وأبناءها الثلاثة في مختلف مراحل التعليم لتأدية واجبها الوطني.ومن جانبها قالت شقيقتها أسماء الشوربجي، ربه منزل: "أنا فخورة جدًا بأختي ولي الشرف أنها تكون ضمن الجيش الأبيض، بقول للدنيا كلها إن هناء مثال للشرف والضمير الصاحي".وأضافت: "شقيقتي مثال للأخلاق العليا والإنسانية والمكافحة وهي أم عظيمة، وكان نفسى أنشر صورتها في أي جريدة لشكرها على العمل الذي تقوم به"، مشيرة إلى أنها اشتركت مع أشقائها محمد عبدالستار، موظف بالاستئناف العالي بمحكمة طنطا، والمهندس ثروت عبدالستار، وخالد عبدالستار، بالاستئناف العالي، على عمل فكرة جديدة للترحيب بشقيقتهم أمام الجميع وطبع لافتات وتعليقها بالشارع والمنزل.