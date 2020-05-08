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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:45 ص
فؤاد زويريق
فؤاد زويريق
نضال ممدوح
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قال الناقد السينمائي المغربي فؤاد زويريق، أن مسلسل"100 وش" له بطلة واحدة حضورها خلف الكاميرا وليس أمامها وهي المخرجة كاملة أبو ذكرى، فرغم تواجد نيللي كريم وآسر ياسين لكنك تلمس حضور المخرجة في تشخيصهما معا، لا شك أنهما يقومان بعمل جد رائع لكن دون إدارة كاملة أبو ذكرى لن تجدهما بهذا التفوق وهذا التميز خصوصا أن العمل كوميدي بالدرجة الأولى، وهما ممثلان بعيدان بمسافة لا بأس بها عن هذه النوعية من الأعمال شكلا وتجربة أيضا.

وأضاف" زويريق"، " فرغم أن نيللي كريم سبق لها ممارسة الكوميديا عمليا لكنها تبقى تجربة غير ناضجة بما يكفي، العمل كما قلت هو عمل كوميدي لكنه بعيد عن تلك الكوميديا المنتشرة بسطحيتها وابتذالها ويمكننا تصنيفه في خانة كوميديا الموقف، القصة عادية وبسيطة تدور حول النصب والاحتيال لكن الكتابة محبوكة ومطرزة بشكل دقيق يخدم المواقف والأحداث، وبالتالي يجد المتلقي نفسه منجذبا ومشدودا من بداية الحلقة إلى نهايتها دون ملل".

و تابع النقاد المغربي من خلال منشور له عبر فيسبوك: "المخرجة كاملة أبو ذكرى من المخرجات المصريات الجادات المتميزات، لها رؤية ابداعية طموحة وواضحة المعالم، فلن أنسى تميزها في المسلسل الرائع ذات، أو في مسلسل سجن النساء، أو في واحة الغروب وغيرها من الأعمال، لكن هذا العمل يبقى جديدا ومختلفا عما عودتنا عنه، لذا وأنت تشاهده تجد طيف المخرجة في كل ركن من أركانه، أما الذي أثار انتباهي في المسلسل أنه بخلاف باقي الأعمال المعروضة أجد شخصياته طبيعية جدا فلا وجود لمكياج مبالغ فيه ولابوتكس ولاعمليات تجميل حتى البطلة نيللي تؤدي دورها بوجه عادي وطبيعي وهذا مهم جدا خصوصا أن المُشاهد أصبح يعاني من هذه الظاهرة التي انتشرت في كل الأعمال العربية تقريبا، تشعر براحة في عينيك وأنت تتابعه".

واستطرد" أن شخصيا المسلسل بطبيعتها هذه مقنعة وذات مصداقية، فالشخصية تطل علينا كما يجب أن تكون واقعيا، أما بالنسبة للمَشاهد فهي متماسكة والتصوير مميز والاضاءة في محلها سواء كانت المشاهد ليلية أو نهارية، داخلية أو خارجية، حتى التفاصيل الدقيقة التي تهم كل لقطة على حدة لم تغفل عنها عدسة المخرجة "

واختتم مؤكدا: "رغم ان العمل كوميدي إلا أن هناك تشويق وإثارة في الأحداث، يبقى هذا العمل بقدرته على منح الجمهور وجبة خفيفة من الاستمتاع، بالإضافة إلى قدرته على الجمع بين كل العناصر الضرورية التي تميز العمل الإبداعي الجاد، وهو أفضل عمل درامي لهذا الموسم في نظري على الاقل إلى حد الآن".
100 وش
فؤاد زويريق
فؤاد زويريق
100 وش
فؤاد زويريق
فؤاد زويريق

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