تسيير 11 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران استثنائية متوجهة إلى عدة دول، من أجل عودة المصريين العالقين بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.وتسير مصر للطيران، 8 رحلات طيران إلى كل من (واشنطن وإسطنبول وجدة وندجامينا والرياض والكويت ودبي)، بينما تسير شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني 3 رحلات طيران إلى كل من (الكويت وعنتيبي وكيجالي والخرطوم)، ويعود بعض الرحلات إلى مطار مرسى علم والبعض الآخر إلى مطار القاهرة.ومن المقرر أن يتم نقل جميع الركاب القادمين على رحلات الطيران إلى العزل الصحى المخصص من الدولة المصرية، لقضاء مدة الـ14 يومًا المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للتأكد من خلو العائدين من خارج البلاد من عدوى فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.