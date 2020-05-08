خروج 10 متعافين من كورونا فى «حجْر أبو قير»

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 10 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع عدد حالات الشفاء والخروج إلى 190 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.من جانبه، قال الدكتور عمرو سلامة، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبو قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 10 حالات جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبو قير تجاوزت الـ60% بعد قضاء فتره النقاهة.وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، نائب المدير الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير شرق المحافظة، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة المحولة إلى حجر أبوقير ٢٧٦ حالة "نقاهة".يذكر أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية، يستقبل الحالات المستقرة، والتي تحولت نتائج فحوصاتها إلى سلبية لحين التأكد من تماثلها الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية، وأن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية يخضعون إلى برنامج علاج مختلف، يتضمن أنشطة رياضية بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة.