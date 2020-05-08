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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بسبب كورونا.. «إياتا» تلزم نيجيريا بـ9 تدابير فى قطاع الطيران

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:34 ص
إياتا
إياتا
فاتن غلاب
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دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، حكومة نيجيريا إلى اتخاذ إجراءات الإغاثة المالية الخاصة بالطيران لمعالجة الأثر الشديد لأزمة (COVID-19) على قطاع النقل الجوي.

حيث توقفت جهود النقل الجوي لوقف انتشار (COVID-19)، إلى جانب التأثير المباشر على الوظائف والشركات في مجال الطيران، وتضررت الصناعات ذات الصلة بما في ذلك السياحة، والضيافة، والتجارة بشدة، وكلها تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصادات.

وحث اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومة على تنفيذ تدابير إغاثة مالية محددة للطيران، لضمان أن القطاع سيكون قادرًا على الانتعاش، وقال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، إن إجراءات الإغاثة المالية الخاصة بالطيران مطلوبة بشكل عاجل كمسألة بقاء.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تنظر الحكومة في تنفيذ بعض أو كل تدابير الإغاثة التالية، منها الدعم المالي المباشر لناقلات الركاب والبضائع، بالإضافة القروض وضمانات القروض، ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومة أو البنك المركزي، والإعفاء الضريبي بحسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى عام 2020، أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المالي من رسوم وضرائب المطارات ومراقبة الحركة الجوية (ATC).


وكذلك تخفيض أو التنازل عن أو تأجيل الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة توفر العملات الأجنبية، بينما تتطلع صناعة الطيران إلى إعادة التشغيل، من المهم أن تكون الجهات الإقليمية الرئيسية مثل نيجيريا جاهزة وقادرة، فالطيران ركيزة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف "البكري" إن دعم الطيران الآن سيعني أن الاقتصاد النيجيري يمكنه التعافي من حيث توقف ودفع إلى الأمام"، مؤكدا أن الطيران قد ساهم بـ1.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا ودعم 241000 وظيفة، ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن أزمة (COVID-19) تعرض 124 ألف وظيفة نيجيرية للخطر، وحوالي 900 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

من جهتها أعلنت نيجيريا عن تدابير إغاثة عامة للقطاعات المتضررة من (COVID-19)، ولكن ليس للطيران بشكل محدد.

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