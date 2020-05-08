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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولون عراقيون: فتح الحدود مع إيران رهن بانتهاء كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:34 ص
فتح الحدود
فتح الحدود
وكالات
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أفاد مسئولون عراقيون بأن استئناف نشاط وعمل المنافذ الحدودية بين العراق وإيران مرهون بانتهاء فيروس كورونا، لأن إيران تعد دولة موبوءة بالفيروس.

وقال المسئولون في تصريحات لصحيفة «الصباح» العراقية، اليوم الجمعة، «إن قرار هيئة المنافذ الحدودية العراقية بإعادة فتح الحدود يرتبط بخلية إدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا الحكومية، ووفق شروط منها ألا تكون هناك ملامسة العراقيين للمواد الداخلة للبلاد ولفترات محدودة».

وقال النائب كاطع نجمان، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، للصحيفة «إن فتح الحدود مع إيران غير ممكن الآن وإن خلية إدارة الأزمة الحكومية في العراق، ستسمح بدخول المواد غير الغذائية فقط من الجانب الإيراني ونحن في لجنة الأمن والدفاع لا نحبذ إعادة فتح الحدود، بسبب الوضع الصحي وإن خلية الأزمة تناقش السماح بدخول المواد غير القابلة للأكل كمواد البناء».

وذكر أن اللجنة اشترطت على «أن يتسلم العراقيون هذه المواد داخل الأراضي الإيرانية لكي لا تكون هناك ملامسة مع الجانب الإيراني».

فيما قال النائب عبدالخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان للصحيفة "إن الحدود بين البلدين أغلقت بعد تفشي فيروس كورونا، وأن اعادة فتحها مرتبط بخلو إيران من الفيروس".

في حين أوضح رشيد البديري، معاون محافظ مدينة واسط، أن المحافظة «استحصلت موافقة هيئة المنافذ الحدودية لإعادة الخط التجاري في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ولمدة يومين في الأسبوع، لدخول 250 إرسالية لتأمين المواد الغذائية للأسواق المحلية وأن الأجهزة الطبية ستقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية من خلال تعقيم المواد الداخلة عبر نقطة التبادل التجاري».

وشدد المسئول العراقي على أن «خلية الأزمة أكدت على استمرار إغلاق المنفذ أمام حركة الوافدين في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية على خلفية تسجيل آلاف الإصابات بالفيروس في إيران، وبالتالي لا يتم السماح لأي مواطن أجنبي بدخول العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي».

يشار إلى أن إيران تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم بـ135٫103 إصابة و6486 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

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