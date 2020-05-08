ألمانيا تسجل أقوى تراجع فى صادراتها بسبب كورونا

تراجعت صادرات ألمانيا في مارس الماضي على نحو ملحوظ بسبب جائحة كورونا، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الشركات الألمانية صدرت في مارس الماضي بضائع بقيمة 108.9مليار يورو، بتراجع قدره 7.9% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وبنسبة 11.8% مقارنة فبراير الماضي.ومقارنة بالشهر الماضي، كان ذلك أقوى تراجع تسجله الصادرات الألمانية منذ أغسطس عام 1990، وتراجعت الواردات على أساس سنوي بنسبة 4.5% إلى 91.6 مليار يورو.وخلّف التراجع في مارس الماضي آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.3% لتسجل 9324.9 مليار يورو، كما تراجعت الواردات في الربع الأول بنسبة 2.9% إلى 273.1 مليار يورو.وقبل تفاقم أزمة الجائحة في أوروبا، ارتفعت صادرات الشركات الألمانية في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر عام 2019 ومع ذلك، تم رصد أول آثار للأزمة في التبادل التجاري مع الصين، التي تضررت بشدة من تداعيات الجائحة في ذلك الشهر.وتوقعت منظمة التجارة العالمية مؤخرا أن تتراجع التجارة العالمية جراء الأزمة بنسبة تتراوح بين 13 و32%.