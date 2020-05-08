رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طائرة المصريين العالقين فى نيجيريا تصل مطار مرسى علم

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:26 ص
طائرة المصريين
طائرة المصريين
فاتن غلاب
طباعة
استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية، قامت من مدينة لاجوس على متنها 82 مصريًا من العالقين في نيجيريا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت الرحلة التي سيرتها شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم فحص جميع الركاب القادمين على متنها، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة الـ14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بدول الخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

موضوعات متعلقة

«أمن القاهرة»: التشديد على الضباط والأفراد بارتداء الكمامة الطبية

النيابة تتحرى حول علاقة حسن شاكوش بتهديد عمر جابر وزوجته بالقتل

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمس

إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر 1441.. موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق: «بـ 100 وش» عمل كوميدي بعيد عن السطحية والابتذال

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا

التهامى يستعد لإحياء حفل «أونلاين» برعاية «أبوظبى للثقافة»