«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا

ينظم مركز التكية الثقافي٬ في التاسعة مساء غد السبت٬ ندوة اليوم الواحد لتعليم كتابة القصة القصيرة٬ أون لاين والتي يقدمها الكاتب حسام الدين فاروق٬ تحت عنوان "الوصايا العشر والخطايا السبع فى كتابة القصة القصيرة".وتتضمن الورشة التعرف على الفرق بين الرواية والقصة القصيرة، من خلال تمارين على الكتابة تتمثل في:- تمرين على تناغم الحواس والتعبير عنها في الكتابة- تمرين من ورشة يلا نلعب كتابةبالإضافة إلي 10 وصايا للكتابة الصحيحة لخلق قصة متكاملة، والتعرف على أشهر 7 أخطاء يقع فيها أغلب الكتاب.وتهدف الورشة إلى جعل الكتابة فعل شبه يومى، التعرف على أخطاء الكتابة، والتمييز بين الخواطر والقصة القصيرة، وكذلك بين الأنواع الأدبية الأخرى، إعداد جيل من المبدعين القادر عن التعبير عن نفسه بالكتابة واستخدامه كافة الفنون للاستفادة منه فى تكنيك الكتابة، ونشر فكرة تناغم الحواس على مستوى الدول العربية ثم الأجنبية وإعداد مدربين فى كل دولة لهذه الورشة.