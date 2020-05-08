رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:52 ص
التكية الثقافي
التكية الثقافي
نضال ممدوح
طباعة
ينظم مركز التكية الثقافي٬ في التاسعة مساء غد السبت٬ ندوة اليوم الواحد لتعليم كتابة القصة القصيرة٬ أون لاين والتي يقدمها الكاتب حسام الدين فاروق٬ تحت عنوان "الوصايا العشر والخطايا السبع فى كتابة القصة القصيرة".

وتتضمن الورشة التعرف على الفرق بين الرواية والقصة القصيرة، من خلال تمارين على الكتابة تتمثل في:
- تمرين على تناغم الحواس والتعبير عنها في الكتابة
- تمرين من ورشة يلا نلعب كتابة
بالإضافة إلي 10 وصايا للكتابة الصحيحة لخلق قصة متكاملة، والتعرف على أشهر 7 أخطاء يقع فيها أغلب الكتاب.

وتهدف الورشة إلى جعل الكتابة فعل شبه يومى، التعرف على أخطاء الكتابة، والتمييز بين الخواطر والقصة القصيرة، وكذلك بين الأنواع الأدبية الأخرى، إعداد جيل من المبدعين القادر عن التعبير عن نفسه بالكتابة واستخدامه كافة الفنون للاستفادة منه فى تكنيك الكتابة، ونشر فكرة تناغم الحواس على مستوى الدول العربية ثم الأجنبية وإعداد مدربين فى كل دولة لهذه الورشة.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

عمرو زكي يكشف حقيقة علاقته بفنانة دمرت حياته

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

«الوزراء»: بداية من يونيو سنتعايش مع كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

منوعات

دراسة: نشر صور شخصية على «إنستجرام» يزيد اضطرابات الأكل

إلغاء مهرجان «نوتنج هيل كارنفال 2020» بسبب فيروس كورونا

بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفًا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمسة

إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر 1441.. موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تصدر كتاب «الأوشحة الخمسة.. تحقيق المستحيل»

«التكية الثقافي» ينظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة غدًا

التهامى يستعد لإحياء حفل «أونلاين» برعاية «أبوظبى للثقافة»

السبت.. محمود يس يتحدث عن «العصيان» على يوتيوب هيئة الكتاب