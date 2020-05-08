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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يجري تجارب سريرية لعلاج مصابي كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية بالعراق، البدء في إجراء تجارب سريرية على عينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الجمعة عن أدهم اسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قوله "إن وزارة الصحة العراقية باشرت إجراء تجارب سريرية محدودة على نطاق بسيط في مدينة الطب ببغداد والبصرة بأخذ عينات من البلازما لمصابين بالفيروس تماثلو للشفاء ونقلها إلى مصابين أخرين وأن نتائج تلك الاختبارات على مدة التعافي كانت مبشرة وتظهر على المريض خلال 72 ساعة".

وذكر أن هذه التجارب تشكل "الاختبار الأول ويمكن الانتقال إلى مرحلة الإصابة المتوسطة بناءً على النتائج المتحققة من تلك المرحلة التي أجريت على العينات المحدودة في سياق البحث عن علاج ضد كورونا".

ولا زالت حالات الإصابة في العراق مرتفعة حيث وصلت في آخر احصائية لوزارة الصحة والبيئة العراقية إلى 2543 حالة منها 103 حالات وفاة فيما تماثل للشفاء 1626 آخرين.

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