رغم كورونا.. أوروبا تحيي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

تحيي أوروبا التي ضرب انتشار فيروس كورونا المستجد اقتصادات دولها الجمعة ذكرى مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية في ظل إجراءات عزل غير مسبوقة ألزمتها الحد من الاحتفالات.وفي أوروبا قتل الوباء أكثر من 150 ألف شخص، خصوصا في بريطانيا (30 ألفا و165) وإيطاليا (29 ألفا و958) وإسبانيا (26 ألفا وسبعون) وفرنسا (25 ألفا و987)، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس مساء الخميس استنادا إلى أرقام مصادر رسمية يرجح أنها أقل من العدد الفعلي.وفي الوقت نفسه، تحيي دول عدة ذكرى الثامن من مايو بشكل غير مسبوق منذ استسلام ألمانيا النازية في 1945.وستتوجه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مساء الجمعة بخطاب إلى البريطانيين، للمرة الثانية منذ بداية وباء كوفيد-19، بينما يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مراسم مختصرة جدا في قصر الاليزيه بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لكن دون جمهور.أما في موسكو فيتجلى بوضوح تأثير الوباء على الاحتفالات، فهذه السنة لن يجرى العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء، ولم تبق السلطات سوى على الشق الجوي من الاحتفالات وسيجرى السبت في "يوم النصر" الذي تحتفل به موسكو في التاسع من مايو.وفي ألمانيا، التي لم تكن عادة تحيي ذكرى هزيمتها في الثامن من مايو 1945، اضطرت السلطات لإلغاء احتفال رسمي كبير كان مقررا هذا العام.تفتح برشلونة الجمعة شواطئها صباحا من أجل ممارسة الرياضة، وستبدأ اسبانيا التي تعد من الدول الأكثر تضررًا بالوباء وتشهد إجراءات إغلاق صارمة، مرحلتها الأولى من تخفيف التدابير بعد عطلة نهاية الأسبوع.أما في بلجيكا، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بالمقارنة مع عدد السكان، فستفتح المحلات التجارية غير ألأساسية أبوابها الإثنين.وبالعكس، أعلنت مدينة موسكو الإثنين فرض ارتداء الأقنعة الواقية بشكل إلزامي في وسائل النقل وتمديد العزل حتى 31 مايو بينما تشهد روسيا التي بقيت لفترة طويلة في منأى عن انتشار المرض، ارتفاعا في عدد الإصابات.ومنذ الأربعاء، قررت ألمانيا التي تستند إلى عدد الإصابات "المرضي جدا" على حد قول المستشارة أنغيلا ميركل، رفع كل القيود تقريبا التي فرضت منذ منتصف مايو.في الوقت نفسه، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بشدّة في الولايات المتحدة حيث ما زال عدد الوفيات اليومية بالوباء مرتفعا في وقت حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب".وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت أكثر من 2400 وفاة في الولايات المتحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 75 ألفا و500 شخصا، وبعد أن بلغت الحصيلة اليومية للوفيات 3100 في منتصف إبريل، ثبت الرقم عند حد لم تنجح البلاد بخفضه حتى الآن.وتباطأ الوباء في نيويورك، بؤرة الفيروس في الولايات المتحدة، حيث سجلت الولاية أكثر من عشرين وفاة بالمرض مؤكدة أو مرجحة، وظهرت بؤر جديدة مثل منطقة العاصمة واشنطن.