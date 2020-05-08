تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3000 إصابة ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا التابع للحكومة إن ثلاثة من الحالات الجديدة من إقليم يالا في جنوب تايلاند، والحالات الخمس الأخرى هي لمهاجرين محتجزين في مركز للهجرة في إقليم سونجكلا في جنوب البلاد.وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا لأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.