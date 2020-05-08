تونس.. عدد المتعافين من كورونا يتخطى المصابين

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس عدد المصابين به لأول مرة منذ اكتشاف أول حالة.وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 1026 حالة.وقال البيان إن 600 شخص تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، و382 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس، وهي بصدد المتابعة.وبلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 22 مصابًا، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات 33 مصابًا.وأكدت الوزارة خلو 5 محافظات تونسية من الفيروس تمامًا، وهي زغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد.ويبدو أن تونس في طريقها للتخلص من الوباء، حيث أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في البلاد، سمير عبد المؤمن، أن معدل "R0" لانتشار الوباء انخفض إلى 0.9، بعد ما كان يتراوح بين 4.5 و5 في الفترة الماضية.ويمثل المعدل "R0" طريقة لتقييم قدرة المرض على التكاثر والانتقال إلى أشخاص جدد.