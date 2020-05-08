إعادة فتح مركز تسوق هولندى أمام المتسوقين العابرين للحدود

قررت السلطات في مقاطعة ليمبورج الهولندية إعادة فتح مركز "ديزاينر أوتليت" للتسوق في مدينة رورموند الهولندية الحدودية أمام الزوار الألمان القادمين عبر الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.وأغلقت السلطات مركز التسوق في 21 مارس الماضي كجزء من إجراءات وقف انتشار جائحة فيروس كورونا.وقالت السلطات: "نرحب بالعملاء الألمان للقدوم والتسوق مرة أخرى. وتقع البلدة على حدود ولاية نورث راين ويستفاليا الألمانية الأكثر اكتظاظا بالسكان".وحتى الآن، تنصح الشرطة الهولندية عند الحدود بين البلدين المواطنين الألمان بالعودة بشكل عاجل إلى دولتهم، على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على الدخول.وقالت متحدثة باسم السلطات الأمنية إن مركز التسوق قدم بروتوكولًا أمنيًا لمنع انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.