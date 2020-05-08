قطار شحن يدهس 14 عاملا نائمين على السكة بالهند

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، بعد أن دهسهم قطار شحن في ولاية ماهاراشترا على الساحل الغربي للهند.وأفادت وكالة "ANI" اليوم الجمعة، بأن سائق القطار، حاول إيقافه عندما شاهد العمال المهاجرين، وهم مستلقين ونائمين على خطوط السكك الحديدية، لكنه لم يتمكن من تجنب الاصطدام بهم.وتم فتح تحقيق من جانب وزارة التجارة والصناعة والسكك الحديدية الهندية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "يشعر بالحزن والأسى على ضحايا حادث القطار في مدينة أورانجاباد في ولاية ماهاراشترا".وأكد أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير التجارة والصناعة والسكك الحديدية بيوش جويال، وشدد على أنه يتابع الوضع عن كثب، وقال: "يتم تقديم كل المساعدة اللازمة".