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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش: جائحة كورونا تطلق العنان لمشاعر الحقد والكراهية

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:23 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان الجمعة، بإن وباء كورونا "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب"، بدون أن يذكر بلدًا أو أفرادًا محددين، داعيًا إلى "العمل بكل ما في وسعنا" لوضع حد لذلك.

وقال "جوتيريش"، في البيان، إن "مشاعر معاداة الأجانب تفاقمت على الإنترنت وفي الشوارع، وفَشَت نظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتعرض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة".

وأضاف أنه "شُنِّع على المهاجرين واللاجئين فاتهموا بكونهم منبعَ الفيروس ثم حُرموا من العلاج الطبي، وراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن الذين هم من أشد الناس تأثرًا بالمرض، هم أيضًا أوَّلُ من يمكن الاستغناء عنهم".

وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية أن "الأصابع تشير إلى الصحافيين والمبلغين عن المخالفات والأخصائيين الصحيين وعمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان لا لشيء إلا لأنهم يؤدون واجبهم".

لذلك، أكد "جوتيريش" في بيانه "أوجه اليوم نداء من أجل العمل بكل ما في وسعنا لإنهاء خطاب الكراهية على الصعيد العالمي".

وناشد "المؤسسات التعليمية" خصوصًا أن "تركز على محو الأمية الرقمية في وقت يرتاد فيه الإنترنت بلايينُ الشباب ويسعى فيه المتطرفون إلى كسب الأتباع بالترويج لأفكارهم في أوساط المحتجزين والأشخاص الذين قد تستحوذ عليهم مشاعر اليأس".

كما طلب "من جميع الناس في كل مكان أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا بكرامة وأن ينتهزوا كل فرصة لنشر قيم العطف والطيبوبة".

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