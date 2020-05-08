1209 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.