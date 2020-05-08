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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 14.351 نقطة أو ما يعادل 1.78% ليصل إلى 20025.91 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 93.20 نقطة، أو1.47%، ليصل إلى 1447.66 نقطة.

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