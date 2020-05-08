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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع إنفاق المستهلكين فى اليابان وسط جائحة كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:21 ص
تراجع إنفاق المستهلكين
تراجع إنفاق المستهلكين فى اليابان وسط جائحة كورونا
وكالات
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أظهر تقرير حكومي في اليابان، اليوم الجمعة، أن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل حاد خلال شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 292214 ينا (2746 دولارًا) في مارس الماضي.

وانخفض إنفاق الأسر منذ أن رفعت حكومة آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة في أول أكتوبر على الرغم من معارضة المواطنين وضعف إنفاق المستهلكين.

وقفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولين اليابانيين في مارس الماضي على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي كانت مقررة هذا الصيف.

وفي أوائل أبريل، أعلنت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في سبع مقاطعات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، وحثت سكانها على البقاء في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.

وبعد أسبوع، تم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل انحاء البلاد، حيث استمر عدد الحالات الجديدة في الارتفاع في جميع أنحاء اليابان.

وقررت الحكومة يوم الإثنين الماضي تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري.

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