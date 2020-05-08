الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة دون أعراض

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.وأعلنت اللجنة أيضًا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض في السابع من مايو، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.