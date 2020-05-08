ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك
الجمعة 08/مايو/2020 - 05:16 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة.
و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.
و قالت الحكومة، إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.
و قالت الحكومة، إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.