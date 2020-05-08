ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.و قالت الحكومة، إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.