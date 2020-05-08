«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئيًا.. والقاهرة 34 درجة
الجمعة 08/مايو/2020 - 08:03 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس اليوم الجمعة أجواء غائمة جزئيًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من شمال الوجة البحري وطقس حار، كما يسود جو غائم على السواحل الشمالية وسط فرص هطول أمطار خفيفة 20:30% تقريبًا على مناطق متفرقة وطقس معتدل، فيما يسود طقس مشمس وحار على شمال وجنوب الصعيد.
وليلًا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس بارد على السواحل الشمالية ورياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، يسود نشاط للرياح على السواحل تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، كما تتأثر القاهرة وشرق وجنوب البلاد بإمتداد منخفض الهند.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 17
الاسكندرية 26 18
طنطا 34 17
شبين الكوم 34 17
دمنهور 32 16
بلطيم 27 18
مطروح 22 16
السلوم 23 17
سيوة 32 15
بورسعيد 27 18
دمياط 26 17
الزقازيق 34 16
الاسماعيلية 35 17
السويس 35 17
العريش 27 16
رفح 28 16
رأس سدر 34 18
نخل 33 16
نويبع 34 22
طابا 33 21
كاترين 29 14
الطور 32 24
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 33 22
مرسى علم 32 22
الفيوم 35 18
بنى سويف 35 18
المنيا 35 19
أسيوط 36 19
سوهاج 36 21
قنا 37 21
الأقصر 38 22
أسوان 38 22
أبوسمبل 37 22
الوادى الجديد 37 18
شلاتين 32 21
أبو رماد 30 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22
وليلًا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس بارد على السواحل الشمالية ورياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، يسود نشاط للرياح على السواحل تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، كما تتأثر القاهرة وشرق وجنوب البلاد بإمتداد منخفض الهند.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 17
الاسكندرية 26 18
طنطا 34 17
شبين الكوم 34 17
دمنهور 32 16
بلطيم 27 18
مطروح 22 16
السلوم 23 17
سيوة 32 15
بورسعيد 27 18
دمياط 26 17
الزقازيق 34 16
الاسماعيلية 35 17
السويس 35 17
العريش 27 16
رفح 28 16
رأس سدر 34 18
نخل 33 16
نويبع 34 22
طابا 33 21
كاترين 29 14
الطور 32 24
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 33 22
مرسى علم 32 22
الفيوم 35 18
بنى سويف 35 18
المنيا 35 19
أسيوط 36 19
سوهاج 36 21
قنا 37 21
الأقصر 38 22
أسوان 38 22
أبوسمبل 37 22
الوادى الجديد 37 18
شلاتين 32 21
أبو رماد 30 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22