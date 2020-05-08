«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئيًا.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس اليوم الجمعة أجواء غائمة جزئيًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من شمال الوجة البحري وطقس حار، كما يسود جو غائم على السواحل الشمالية وسط فرص هطول أمطار خفيفة 20:30% تقريبًا على مناطق متفرقة وطقس معتدل، فيما يسود طقس مشمس وحار على شمال وجنوب الصعيد.وليلًا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس بارد على السواحل الشمالية ورياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.وعن الظواهر الجوية، يسود نشاط للرياح على السواحل تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، كما تتأثر القاهرة وشرق وجنوب البلاد بإمتداد منخفض الهند.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 17الاسكندرية 26 18طنطا 34 17شبين الكوم 34 17دمنهور 32 16بلطيم 27 18مطروح 22 16السلوم 23 17سيوة 32 15بورسعيد 27 18دمياط 26 17الزقازيق 34 16الاسماعيلية 35 17السويس 35 17العريش 27 16رفح 28 16رأس سدر 34 18نخل 33 16نويبع 34 22طابا 33 21كاترين 29 14الطور 32 24شرم الشيخ 33 23الغردقة 33 22مرسى علم 32 22الفيوم 35 18بنى سويف 35 18المنيا 35 19أسيوط 36 19سوهاج 36 21قنا 37 21الأقصر 38 22أسوان 38 22أبوسمبل 37 22الوادى الجديد 37 18شلاتين 32 21أبو رماد 30 21حلايب 29 23رأس حدربة 29 22