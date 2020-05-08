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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطفل المصاب بحادث اغتيال وزير الداخلية الأسبق: تأثرت كثيرًا بمسلسل «الاختيار»

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:22 ص
الطفل فارس حجازى
الطفل فارس حجازى
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قال الطفل فارس حجازى، المصاب في حادثة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إنه تأثر كثيرًا عندما تابع مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق فى سبتمبر 2013، بمسلسل «الاختيار»، متابعًا: «لما شفت المشهد الشريط رجع من تانى وتأثرت وتذكرت الانفجار اللي خلاني أطير ولم أشعر بنفسي إلا في المستشفى».

وأضاف «حجازي»، خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة «الأولى» المصرية، أنه أثناء شراء بعض الأشياء من أحد «الأكشاك»، أمام العقار الذى يحرسه والده، مر موكب وزير الداخلية وحدث الانفجار الإرهابي، متابعًا: «وقتها كان عمري 9 سنين، والآن عندى 16 سنة، ولم أستطع أن أنسى الحادث».

واسترجع الطفل مصاب حادث اغتيال وزير الداخلية السابق، المعاناة التي تكبدها عقب الحادث، قائلًا: «أبويا باع البيت علشان يعملي العملية في رجلي، بعدما تم بتر 4 أصابع في قدمي اليسرى، الأمر الذي جعلني لا أجيد السير بشكل طبيعي».

ولفت «حجازي» إلى أنه لم يستطع الاستمرار فى التعليم نظرًا لإصابته، متابعًا: «طلعت من المدرسة علشان معرفتش أمشي على رجلي.. قابلت اللواء محمد إبراهيم وقتها عندما جاء لزيارتي في المستشفى، ووعدني أنه سيقوم بعمل اللازم تجاهه وسيعوضه عما لحقه.. لكن محدش عملي وقتها».

يأتي ذلك بعد مبادرة لعلاجه تبنتها غادة فتحي الناشطة المجتمعية، عبر أحد المؤسسات الطبيبة وتدشين جروب لتلقي التبرعات والمساعدات لدعم فارس وأسرته نفسيًا وماديًا والمساهمة في توفير حياة كريمة وإلحاقه مجددًا بالتعليم واستكمال دراسته.

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