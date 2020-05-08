تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالة واحدة لانتقال العدوى داخليا و11 حالة قادمة من الخارج.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و822 شخصًا.كما لم تسجل كوريا الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أي حالات وفاة إضافية بسبب الفيروس ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 256 حالة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت مراكز مكافحة الأمراض الكورية الجنوبية أن 65 حالة إضافية تعافت من كوفيد19- ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و484 شخصًا، ما يجعل أعداد المصابين الحاليين الذين لا يزالون يخضعون للعلاج1082 مريضًا.